Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Last Minute Ideen für den Corona-Valentinstag – was jetzt zu tun ist Ihre Liebste schaut Sie schon den ganzen Tag erwartungsvoll an, macht seltsame Andeutungen, in Ihrem gemeinsamen Kalender ist der heutige Tag mit einem dicken Herz umrahmt, aber Sie können sich ganz einfach nicht erklären, warum? Gut, spätestens …