Foto: Corona-Protest am 18.11.2020, über dts Nachrichtenagentur

Foto: Corona-Protest am 18.11.2020, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende Bundestagspräsident Wolfgang Kubicki (FDP) warnt davor, dass der zunehmende Unmut über die Corona-Maßnahmen in Gewalt umschlägt. "Die Teildepression schlägt wirklich in Wut um, die Wut wird irgendwann in Gewalttätigkeit umschlagen, befürchte ich", sagte er der "Bild".