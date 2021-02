LEIPZIG (dpa-AFX) - 'Leipziger Volkszeitung' zu Freispruch Trumps

Doch es ist allenfalls ein Freispruch zweiter Klasse. Immerhin sieben Republikaner stimmten dagegen. Dass ihr Fraktionschef Mitch McConnell nach der Abstimmung Trump "praktisch und moralisch" für den Putschversuch verantwortlich machte, ist - bei aller Heuchelei - bemerkenswert. Niemand konnte ernsthaft erwarten, dass die erforderliche Zweidrittelmehrheit zustande kommen würde: Zu groß ist die Angst vieler Senatoren, bei der nächsten Wahl abgestraft zu werden. Von Anfang an hatte sich der Prozess weniger an sie, als an die Fernsehöffentlichkeit gerichtet. Hier haben die demokratischen Ankläger eindrucksvolle Arbeit geleistet. Ihre präzise Dokumentation legt offen, wie Trump seine Gefolgschaft bewusst aufhetzte./be/DP/zb