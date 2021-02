Projekt Bundeswehruniversität hilft bei Homeschooling Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 15.02.2021, 05:54 | 51 | 0 | 0 15.02.2021, 05:54 | BERLIN (dpa-AFX) - Die Universität der Bundeswehr in München hilft Familien von Soldaten in einem neuen Projekt beim Unterricht Zuhause während der Corona-Pandemie. Das Projekt CARE (Concept for Advancement and Reinforcement in Education for Families and Students) bietet dabei mit digitalen Medien Unterstützung und Expertensprechstunden an und vernetzt die Familien untereinander auf einer bundeswehreigenen sozialen Plattform. "Eine Besonderheit des Programms ist die Online-Lernhilfe durch Studierende der Universität", erklärt die Projektleiterin Manuela Pietraß. Die Professorin sagt weiter: "Sie begleiten Kinder von Bundeswehrangehörigen bei den Hausaufgaben und Prüfungsvorbereitungen, wirken so Lerndefiziten entgegen und entlasten die Eltern beim Homeschooling." Die Studenten sollen für sich selbst profitieren, indem sie durch Lehren selbst lernen./cn/DP/zb





