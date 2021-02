SFC Energy AG veröffentlicht vorläufige Konzernzahlen 2020, Prognose 2021 und neue strategische Mittelfristplanung 2025

Brunnthal/München, 15. Februar 2021 - Die SFC Energy AG erwirtschaftete nach vorläufigen Berechnungen im Geschäftsjahr 2020 einen Konzernumsatz in Höhe von EUR 53,2 Mio. Der vorläufige Konzernumsatz lag im insgesamt herausfordernden COVID-19-Umfeld damit rund 9,1 % unter dem Vorjahresniveau (2019: EUR 58,5 Mio.), aber im Rahmen der Erwartungen. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie belasteten die Umsatzentwicklung der Segmente mit Ausnahme des Segments Clean Energy & Mobility deutlich, das ein starkes Wachstum von 61,6 % verzeichnen konnte. Am oberen Rand der Erwartungen des Managements entwickelte sich das vorläufige bereinigte EBITDA mit EUR 2,9 Mio. (2019: EUR 3,6 Mio.).

Der Vorstand geht für das laufende Geschäftsjahr 2021 von einem organischen Wachstum aus und plant einen Konzernumsatz in Höhe von EUR 61 Mio. bis 70 Mio. Dabei wird eine Steigerung der Profitabilität mit einem bereinigten EBITDA in einer Größenordnung von EUR 3,5 bis 6 Mio. und einem bereinigten EBIT von EUR -0,9 Mio. bis 1,6 Mio. angepeilt. Einzelheiten zur Prognose für das Geschäftsjahr 2021 und Informationen zu ersten Zielwerten einer überarbeiteten Mittelfristplanung bis zum Geschäftsjahr 2025 werden in der heutigen Pressemitteilung enthalten sein.