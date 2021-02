Basilea kündigt Veräusserung ihres chinesischen F&E-Tochterunternehmens an PHT International an

David Veitch, Chief Executive Officer von Basilea, sagte: „Wir sind sehr zufrieden mit dieser Transaktion, die unsere Flexibilität bei der Beschaffung externer F&E-Dienstleistungen für unser wachsendes Portfolio erhöht und uns dabei hilft, unsere zukünftige Kostenstruktur zu optimieren. Wichtig ist, dass PHT sich verpflichtet hat, die F&E-Dienstleistungen für Basilea über den bestehenden Standort in China aufrechtzuerhalten. Dies gewährleistet eine nahtlose Weiterführung der Unterstützung unserer laufenden F&E-Projekte und ermöglicht es uns, weiterhin von der Expertise zu profitieren, die wir in unserem chinesischen Tochterunternehmen im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte aufgebaut haben.“

Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung über die Veräusserung ihres chinesischen F&E-Tochterunternehmens Basilea Pharmaceutica China Ltd. („BPC“) durch Verkauf von BPCs Muttergesellschaft BPh Investitionen AG an das US-amerikanische Custom-Manufacturing-Unternehmen PHT International Inc. („PHT“) getroffen hat. Dadurch soll die Flexibilität bei der Beschaffung externer Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) erhöht werden. Alle 72 Mitarbeitenden sowie die gesamten Gebäude und Anlagen werden von PHT übernommen. Die erste Zahlung in Höhe von USD 2.5 Mio. wird bei Abschluss der Transaktion fällig, der vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen im zweiten Quartal 2021 erwartet wird. Basilea hat Anspruch auf weitere Zahlungen in der Höhe von USD 3.8 Mio. im Laufe der nächsten drei Jahre, so dass sich der Gesamtkaufpreis auf USD 6.3 Mio. beläuft.

Dr. Laurenz Kellenberger, Basileas Chief Scientific Officer und Verwaltungsratspräsident von BPC, ergänzte: „Seit wir BPC im Jahr 2002 gegründet haben, waren unsere chinesischen Kollegen eine grosse Unterstützung für unsere F&E-Projekte und ich möchte ihnen für ihre wertvollen Beiträge danken. Wir sind davon überzeugt, dass ihr Know-how innerhalb einer Organisation, die sich wie PHT auf die Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich Auftrags-Forschung und Entwicklung sowie Auftragsfertigung konzentriert, noch besser eingesetzt werden kann. Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute und freuen uns auf die fortgesetzte Zusammenarbeit im Rahmen unserer Projekte.“

PHT International Inc. ist ein nicht-börsenkotiertes Unternehmen für Auftragsfertigung von Chemikalien für die Pharmaindustrie und andere Branchen. PHT wurde im Jahr 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Charlotte, North Carolina, USA. PHT verfügt über fünf Niederlassungen in China.

Über Basilea

Basilea Pharmaceutica AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit vermarkteten Produkten, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten zur Lösung der medizinischen Herausforderungen in den Therapiebereichen Onkologie und Infektionskrankheiten fokussiert. Basilea hat zwei vermarktete Produkte im Portfolio und erforscht, entwickelt und vermarktet innovative Medikamente für Patienten, die an schweren und lebensbedrohlichen Krankheiten leiden. Basilea Pharmaceutica AG hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: BSLN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmens-Website www.basilea.com.

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen», «können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea Pharmaceutica AG und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

