SLM Solutions erreicht 2020 Umsatzwachstum von mehr als 20% und weitere Verbesserung der Profitabilität



* Signifikante Umsatzsteigerung im Jahr 2020: Umsatz von ca. EUR 61 Mio. erreicht; Anstieg um 24% gegenüber 2019; Prognose hatte ein Wachstum von mindestens 20% vorgesehen



* Vorläufiges EBITDA verbessert sich wie erwartet auf EUR -14,5 Mio. bis EUR -15,5 Mio. (Prognose: EUR -13 Mio. bis EUR -18 Mio.)

* 2021 strebt SLM Solutions ein Umsatzwachstum von mindestens 15% an, gestützt durch einen starken Auftragsbestand zum Jahresbeginn; zudem wird weitere Verbesserung des EBITDA erwartet



* Umsatz in den Folgejahren wird von Umsätzen mit der branchenführenden NXG XII 600 profitieren



* Charlie Grace neuer Chief Sales Officer bei SLM Solutions

Lübeck, 15. Februar 2021 - Die SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions", "SLM" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie, gibt heute vorläufige und nicht-testierte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2020 bekannt. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von ca. EUR 61 Mio., was einem Anstieg um ca. 24% gegenüber dem Vorjahresumsatz entspricht. Trotz der erheblichen Herausforderungen, die die globale COVID-19-Pandemie für die Nachfrage in SLMs Branche mit sich brachte, konnte die SLM Solutions Group ein starkes Umsatzwachstum über ihr gesamtes Produktportfolio und über ihren globalen Kundenstamm hinweg erzielen. Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) für 2020 in Höhe von EUR -14,5 Mio. bis EUR -15,5 Mio. stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem 2019 erreichten EBITDA von EUR -26 Mio. dar und liegt in der Mitte der für 2020 prognostizierten Spanne. Die Verbesserung des EBITDA spiegelt die im Laufe des Jahres erzielten Optimierungen in der operativen Effizienz wider.