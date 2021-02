Panchshil Realty bringt das Small-Office Home-Office (SOHO)-Konzept nach Pune

Pune, Indien (ots/PRNewswire) - - SOHO Pune bietet Mehrzweckräume, die Wohn- und

Arbeitsbereiche kombinieren



Panchshil Realty gab heute bekannt, dass das Unternehmen die erste

Small-Office-Home-Office-Entwicklung in Pune unter der Marke SOHO (https://www.p

anchshil.com/luxury-residences/51/soho/?utm_source=MNR&utm_medium=Article&utm_ca

mpaign=SoHo&utm_term=Impression&utm_content=Article) im östlichen IT-Korridor

von Pune in der Nähe des World Trade Centre und der EON Free Zone Pune auf den

Markt gebracht hat. SOHO ist ein RERA registriertes Projekt (MahaRERA

Registrierungsnummer P52100017890) .



Small-Office Home-Office ist ein beliebtes globales Konzept mit Mehrzweckräumen,

in denen Wohn- und Arbeitsräume angeboten und integriert werden, mit einer

Einstreuung von Einzelhandels- und Lebensmittel- und Getränkeoptionen in der

gleichen Entwicklung.









- Soho Studios -Duplex-Räume, die einen Arbeitsbereich und einen Wohnbereich

kombinieren

- Soho Works - Boutique Büroräume

- Soho Street - Einzelhandelsgeschäfte und gastronomische Einrichtungen



Zum Debüt des SOHO (https://www.panchshil.com/luxury-residences/51/soho/?utm_sou

rce=MNR&utm_medium=Article&utm_campaign=SoHo&utm_term=Impression&utm_content=Art

icle) -Konzepts in Pune sagte Sagar Chordia, Direktor von Panchshil Realty:

"SOHO ist eine bahnbrechende Initiative, die flexible, multifunktionale und

gemischt genutzte Räume zur Verfügung stellt, die es ermöglichen, mehr auf

demselben Raum zu tun, indem sie die Nutzung von Räumen neu erfinden. Die

Resonanz auf die Einführung war fantastisch und viele Fachleute wie Ärzte,

Wirtschaftsprüfer, Architekten, Kleinunternehmer und andere Unternehmer haben

das Konzept bereitwillig angenommen."



Das Zusammenlegen von Arbeits- und Wohnräumen ist eine nachhaltigere und

intelligentere Art des Wohnens, die es den Menschen ermöglicht, produktiver und

effizienter zu sein und gleichzeitig die Zeit des Pendelns zu eliminieren.



Die SOHO Studios stehen ab 17,2 Mio. INR zum Verkauf. Für Verkaufsanfragen zu

SOHO rufen Sie uns bitte unter +918970007700 anoder Sie erreichen uns per E-Mail

unter sales@panchshil.com



Um Ihr Interesse an SOHO zu bekunden, klicken Sie bitte alternativ hier. (https:

//www.panchshil.com/luxury-residences/51/soho/?utm_source=MNR&utm_medium=Article

&utm_campaign=SoHo&utm_term=Impression&utm_content=Article)



Vorteil SOHO (https://www.panchshil.com/luxury-residences/51/soho/?utm_source=MN

R&utm_medium=Article&utm_campaign=SoHo&utm_term=Impression&utm_content=Article)



- SOHO befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Kharadi, einem massiven Seite 2 ► Seite 1 von 3



