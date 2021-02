---------------------------------------------------------------------------

Corporate News / RAMFORT GmbH

Regensburg, den 15. Februar 2021



RAMFORT GmbH: Zeichnungsfrist für die Anleihe 2021/2026 startet heute

* Etablierter Real-Estate Asset Manager bietet Anleihe mit umfangreicher Besicherung



* Zielvolumen von 10 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption)

* Laufzeit 5 Jahre; Zinssatz 6,75% p.a.



* Halbjährliche Zinszahlung



* Zeichnungsfrist bis 11. März 2021 (vorzeitige Schließung möglich)

Regensburg, den 15. Februar 2021 - Am heutigen Montag beginnt das öffentliche Angebot für die Unternehmensanleihe der RAMFORT GmbH, die sich auf das Refurbishment von Value-Add-Immobilien spezialisiert hat, über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse.



Die RAMFORT-Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2T47, WKN A3H2T4) kann heute ab 9:00 Uhr bis voraussichtlich zum 11. März 2021 um 12:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung) über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt erworben werden. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Die Mindestzeichnung beträgt 1.000,00 Euro.

Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg ausgewählten Investoren zur Zeichnung angeboten.



Die RAMFORT-Anleihe hat ein Zielvolumen von 10 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption) und eine Laufzeit von fünf Jahren. Der Kupon beträgt 6,75% p.a. Die halbjährlichen Zinszahlungen erfolgen nachträglich, erstmalig am 15. September 2021. Die Zeichnungen werden durch die BankM AG, Frankfurt am Main, als Sole Book Runner, verwaltet.



Björn Wittke, geschäftsführender Gesellschafter der RAMFORT GmbH: "Mit der Anleihe bieten wir Anlegern die Möglichkeiten, sich an den erheblichen Chancen der Wertsteigerung in unseren Investmentprojekten zu beteiligen. Die Emissionserlöse werden direkt und nachvollziehbar in Substanzwerte investiert, die schon heute ohne weitere Wertsteigerungen oder Investitionen mit ihrem positiven Cashflow in der Lage sind, den Anleihe-Kupon zu bedienen. Das umfangreiche Sicherheiten-Konzept der Anleihebedingungen in Verbindung mit dem attraktiven Kupon von 6,75% pro Jahr (bei halbjährlicher Zinszahlung) sprechen für ein Investment in unsere Anleihe."