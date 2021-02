Wien (APA-ots) - Die polnische MLP Group, führender Entwickler, Eigentümer und Asset Manager von hochwertigen Logistik-, Industrie- und Gewerbeparks, expandiert erstmals nach Österreich. Im Gewerbegebiet Wien-Stadlau in unmittelbarer Nähe zur S 2 wurde vor kurzem ein unbebautes Grundstück mit einer Gesamtfläche von ca. 98.000 m² erworben. Mit dem "MLP Business Park Vienna" wird dort ein urbaner Logistik- und Gewerbepark mit rund 55.000 m² an modernen Lager- und Büroflächen entstehen. Die Transaktion wurde von OTTO Immobilien im Zuge eines Bieterverfahrens begleitet. MLP wurde rechtlich von der Kanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz, technisch vom Ingenieurunternehmen HPC begleitet.

Der erfolgreiche Immobilienerwerb in Österreich ist ein wichtiger Meilenstein für das weitere Wachstum des börsennotierten MLP-Immobilienportfolios in Europa. "Nach dem erfolgreichen Ausbau der Aktivitäten in Deutschland stellt der Eintritt in den österreichischen Markt als weiteren deutschsprachigen Markt eine wichtige Ergänzung dar", betont Radoslaw T. Krochta, CEO der MLP Group. "Der MLP Business Park Vienna ist unser erstes Projekt in Österreich und bestätigt unsere Position unter den

Top-Gewerbeimmobilienentwicklern Europas. Bei unserer Expansion konzentrieren wir uns auf die strategisch wichtigsten Drehkreuze in Europa", so Krochta.



"Wir freuen uns, dass wir den österreichischen Markteintritt der MLP Group, mit 17 Parks in 4 Ländern ein führender

Gewerbeimmobilienentwickler in Osteuropa, begleiten durften. Und das noch dazu mit dem Ankauf eines Grundstücks, das sowohl aufgrund seiner Lage, als auch seiner Größe in Wien Seltenheitswert hat," betont Mag. Tina Steindl, MSc Teamleiterin Industrie / Gewerbe / Logistik bei OTTO Immobilien.



Der MLP Business Park Vienna in der Breitenleerstraße in Wien- Donaustadt wird ein urbaner Logistik- und Gewerbepark mit modernster Ausstattung, geeignet für Multi-User-Aktivitäten wie E-Commerce, Logistik, Last-Mile-Delivery, sowie Unternehmen mit Assembling und Service Dienstleistungen. Der Park wird aus vier hochwertigen Logistikgebäuden bestehen. Der Baustart des ersten Gebäudes ist im vierten Quartal 2021 geplant. "Österreich und insbesondere Wien sind für uns sehr interessante Märkte mit einem starkem