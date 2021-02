JEFFERIES belässt Zurich Insurance Group auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich nach Zahlen von 360 auf 365 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die widerstandsfähigen Resultate des Versicherers im derzeitigen Krisenumfeld rechtfertigten einen Bewertungsaufschlag, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Weiter Sorgen mache ihm allerdings das langfristige Wachstumspotenzial./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2021 / 09:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2021 / 19:00 / ET





