MÜNCHEN (dpa-AFX) - Für den Münchner Triebwerksbauer MTU hat sich das erste Jahr im Dax zu einem Höllenritt entwickelt. Die Corona-Pandemie stürzte die Luftfahrtbranche in eine existenzielle Krise. Für das neue Jahr rechnet MTU-Chef Reiner Winkler mit Besserung, doch die Neustartphase dürfte aus seiner Sicht einige Jahre in Anspruch nehmen. Was bei dem Triebwerksbauer los ist, was Analysten sagen und wie sich der Aktienkurs entwickelt.

Die Pandemie hat die Luftfahrt so schwer getroffen wie kaum eine andere Branche. Weil Regierungen in aller Welt scharfe Reisebeschränkungen verhängt haben, ist der Passagierverkehr auf einen Bruchteil des Üblichen eingebrochen. Fluggesellschaften in aller Welt ringen ums Überleben, können neue Flugzeuge und Antriebe derzeit kaum gebrauchen. Was nicht fliegt, muss auch weniger gewartet werden. Daher bekam der Triebwerksbauer MTU die Krise auch in seiner wichtigen Service-Sparte zu spüren.

"Es wird Jahre dauern, bis der Luftverkehr - und damit die Grundlage unserer Aktivitäten im Serien- und Instandhaltungsgeschäft - wieder das Niveau der Vorkrisen-Jahre erreichen wird", sagte MTU-Chef Winkler schon im Sommer. Da hatte man auch bei dem Münchner Unternehmen erkannt, dass es auf absehbare Zeit nicht genug Arbeit für alle Beschäftigten geben dürfte

Vorerst profitieren der Konzern und seine Beschäftigten noch vom Kurzarbeitergeld in Deutschland. Doch bis Ende des Jahres sollen 10 bis 15 Prozent der Stellen wegfallen. Das entspricht etwa 1000 bis 1500 Arbeitsplätzen. Zum Vergleich: Der europäische Flugzeugbauer Airbus baut bis zu 15 000 der rund 90 000 Jobs in der Verkehrsflugzeugsparte ab und dessen Rivale Boeing aus den USA noch deutlich mehr.

Dabei kann sich MTU glücklich schätzen, dass das Unternehmen stärker mit Airbus im Geschäft ist als mit Boeing. So hielt sich beim europäischen Hersteller die Zahl der Stornierungen in der Corona-Krise bisher in engen Grenzen, während dem US-Konzern massenhaft Bestellungen wegbrachen. Für MTU lief es dabei wie für Airbus: "Die meisten Airlines haben ihre Aufträge auf der Zeitachse lediglich verschoben, es gab nur vereinzelte Stornierungen", sagte MTU-Chef Winkler Ende Januar der Zeitschrift "Euro am Sonntag".

Wie Airbus und Boeing hatte auch der MTU-Vorstand seine ursprünglichen Ziele für 2020 schnell wieder kassiert. Seine neuen Prognosen vom Sommer musste er später noch einmal anpassen. Immerhin: In den ersten drei Quartalen hielt sich MTU in den schwarzen Zahlen. Auch für das Gesamtjahr hat der Vorstand einen operativen Gewinn angekündigt. So dürfte der Umsatz zwar von zuvor 4,6 Milliarden auf 4,0 bis 4,2 Milliarden Euro eingebrochen sein. Davon sollen aber rund 10 Prozent als operativer Gewinn (bereinigtes Ebit) übrig bleiben.