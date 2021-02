TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Neue Signale einer Wirtschaftserholung haben am Montag der japanischen Börse Auftrieb gegeben. Erstmals wieder seit 1990 übersprang der Tokioter Nikkei 225 die Hürde von 30 000 Punkten. Zudem herrschte auch allgemein eine positive Stimmung an Asiens Börsen angesichts voranschreitender Impfungen gegen das Corona-Virus und sinkender Neuinfektionszahlen.

In Südkorea, Mumbai, Thailand oder auch Australien legten die Indizes spürbar zu. In China indes blieben die Aktienmärkte angesichts des Neujahrsfestes samt der "Goldenen Woche", die noch bis inklusive Mittwoch gefeiert wird, geschlossen. Auch in Hongkong wurde an diesem Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt.