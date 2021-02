Marktkommentar: Guter Wochenstart in Asien - Nikkei outperformt

Der japanische Nikkei erreichte zum ersten Mal seit 1990 die 30.000-Punkte-Marke.

Anleger blicken am Montag optimistisch nach vorne, da sich die weltweite Konjunktur durch die neuen Finanzhilfen aus Washington und die Einführung der Corona-Impfstoffe schneller erholen könnte als bisher angenommen. Die Zahl der neuen Fälle in den USA sank auf den niedrigsten Wochendurchschnitt seit Ende Oktober. Insgesamt dürfte der heutige Handel gedämpft ausfallen. Die US-Börsen bleiben geschlossen, da die USA ihren nationalen Presidents’ Day feiern. Die Märkte in China, Hongkong und Taiwan blieben wegen des Neujahrsfestes geschlossen.

EURUSD steigt am Montag um 0,14% und testet den Bereich bei 1,2140, der seit über einem Monat abwechselnd als Widerstand und Unterstützung dient. In den letzten drei Handelstagen hatte das Paar mehrmals versucht, den Widerstand zu durchbrechen, und bewegte sich bis auf den kurzlebigen Rückgang vom Freitag (bis 1,2080) in einer Seitwärtsphase zwischen 1,2115 und 1,2140. Gelingt den Bullen diesmal ein Ausbruch? Sollte der Kurs unter die untere Grenze der Range bei 1,2115 und den EMA100 im H1-Chart bei 1,2110 fallen, könnten die Bären wieder einen Vorteil haben.

Der DE30 dürfte die erste Sitzung der neuen Handelswoche rund 0,5% höher eröffnen. Sollten die Gewinne bis zum Abend gehalten oder gar ausgebaut werden, könnte der Index per Tagesschlusskurs ein neues Rekordhoch erreichen. Der Abstand zum Intraday-Allzeithoch, welches vor genau einer Woche ausgebildet wurde, beträgt rund 50 Punkte. Am Freitag schloss der Index über der Marke von 14.000 Punkten, da die anfänglichen Verluste in der zweiten Tageshälfte nach einer gleichmäßigen Aufwärtsbewegung wieder ausgeglichen werden konnten.



Maximilian Wienke

Marktanalyst bei XTB

maximilian.wienke@xtb.de



