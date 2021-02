---------------------------------------------------------------------------

Grüne Geldanlage Meeresenergie von reconcept: 5,7 % p.a. Rendite mit mobilen Gezeitenkraftanlagen am höchsten Tidenhub der Welt

- Neuemission: RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II

- Weltweit einmaliger Gezeitenkraft-Standort mit 13-16 m Tidenhub - Garantierte Einspeisevergütung über 15 Jahre

- Erste schwimmende Gezeitenkraftanlage vom Stapel gelaufen

Hamburg, 15. Februar 2021. Die reconcept Gruppe, Asset Manager und seit mehr als 20 Jahren Anbieter ökologischer Kapitalanlagen, bietet Privatanlegern mit "RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II" erneut die Möglichkeit, sich an einem innovativen wie renditestarken Gezeitenkraftprojekt zu beteiligen. Zum Einsatz kommen sechs Anlagen vor der kanadischen Ostküste in der für ihren weltweit höchsten Tidenhub von 13 bis 16 Metern berühmten Bay of Fundy.

Das Investment generiert Einnahmen aus einem Einspeisevertrag (sogenanntes "Power Purchase Agreement" oder "PPA") mit der Nova Scotia Power Inc., dem staatlichen Stromversorger der kanadischen Provinz Nova Scotia. Die Vergütung ist für 15 Jahre ab Inbetriebnahme der Gezeitenkraftwerke garantiert. Hiervon profitieren Investoren: RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II sieht Auszahlungen von insgesamt rund 196 Prozent über die geplante Laufzeit vor. Die jährliche Rendite liegt bei durchschnittlich 5,7 Prozent (Prognose vor Steuern).



Die Gezeitenkraftwerke - FORCE 2 genannt - sind schwimmende Plattformen im Trimaran-Design, angetrieben von jeweils sechs steuerbaren Unterwasserturbinen. Anders als übliche Gezeitenkraftwerke kommen sie somit ohne Damm aus und haben daher keine massiven Einwirkungen auf die marine Fauna und Flora. Die Anlagen können sich selbstständig nach der wechselnden Strömung in alle Richtungen ausrichten und eignen sich speziell für den Betrieb in Gezeitengewässern.



"Die Plattform-Technologie ist richtungsweisend, denn sie ist umweltfreundlich, kostengünstig, sehr robust und durch ihr modulares Konzept skalierbar und flexibel einsetzbar. Mit "RE16 Meeresenergie" realisieren wir die zweite Umsetzungsphase unseres Gezeitenkraftprojektes in Kanada. Nach drei werden wir nun sechs Anlagen mit zusammen 2,5 Megawatt Leistung in der Bay of Fundy einsetzen. Mittelfristig wollen wir dort 9 Megawatt Gezeitenkraft zum Einsatz bringen und unsere Investoren daran teilhaben lassen", erklärt Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe.