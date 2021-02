DGAP-News CENTOGENEs Walk-In-Corona-Testzentrum in Rostock zieht in die Innenstadt und erweitert Fläche, Angebot und Öffnungszeiten (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 15.02.2021, 09:00 | 55 | 0 | 0 15.02.2021, 09:00 | CENTOGENEs Walk-In-Corona-Testzentrum in Rostock zieht in die Innenstadt und erweitert Fläche, Angebot und Öffnungszeiten ^

15.02.2021 / 09:00

- Das Walk-In-Testzentrum an CENTOGENEs Firmenhauptsitz, am Strande 7 in Rostock, wird in die Galerie Rostocker Hof verlegt, um den Ausbau der Testfläche und eine höhere Anzahl von Abstrich-Kabinen zu ermöglichen. Auch die Öffnungszeiten werden deutlich erweitert

- Das Angebot im Walk-In-Corona-Testzentrum in Rostock umfasst den klassischen PCR-Test (69,- Euro, Ergebnis in der Regel innerhalb von 24 Stunden) und kann bei Bedarf um einen instrumentenbasierten Point-of-Care Antigen-Test erweitert werden

- CENTOGENE trägt durch frühzeitiges präventives Testen schon seit Beginn der Pandemie zu der im nationalen Vergleich besonders niedrigen COVID-19 Inzidenz in Rostock bei

CAMBRIDGE, Mass., USA und ROSTOCK & BERLIN, Deutschland, 15. Februar 2021 - Centogene N.V. (Nasdaq: CNTG), ein privates Unternehmen, das auf die Diagnostik seltener Erkrankungen spezialisiert ist und klinische sowie genetische Daten zur Klärung medizinischer Fragestellungen von Patienten, Ärzten und pharmazeutischen Unternehmen einsetzt, gab heute den Umzug und die damit verbundene Erweiterung des Walk-In-Corona-Testzentrums in Rostock bekannt. Es wird am 16.02.2021 eröffnet.

"Die Stadt Rostock sticht im nationalen Vergleich immer wieder durch besonders stabile, niedrige COVID-19 Inzidenzwerte hervor. Wir sind stolz, durch frühzeitiges präventives Testen mit dazu beigetragen zu haben", sagte CENTOGENE-Vorstandsmitglied Dr. Volkmar Weckesser, Executive Representative für Corona-Testungen des Unternehmens. "Wir freuen uns mit der Erweiterung des Testzentrums und der damit verbundenen Ausweitung der Testkapazitäten auch weiterhin nachhaltig an der Eindämmung der Verbreitung des Virus in Rostock mitzuwirken."

