Jetzt wird's grün - Veri ETF-Dachfonds zu 90 Prozent nachhaltig

- Markt für nachhaltige ETFs wächst stark

- Trendphasenmodell aktuell positiv für Aktien

- Hauseigener Selektionsprozess kommt bei Auswahl nachhaltiger ETFs zum Einsatz

Der Vermögensverwalter La Française setzt weltweit auf eine nachhaltige Investmentstrategie. Die deutsche Tochter der Gruppe, die La Française Asset Management GmbH, implementiert diese Strategie nun auch in ihrem Veri ETF-Dachfonds (DE0005561674, DE000A0MKQH3 und DE000A0MKQL5). Dieser vor dreizehn Jahren aufgelegte Pionier unter den deutschen Dachfonds setzt sich aktuell zu 90 Prozent aus nachhaltigen ETFs zusammen. Die Strategie wurde bereits im September 2019 signifikant verändert, was den Fonds zu einem der ersten nachhaltigen ETF-Dachfonds in Deutschland macht.

"Wir sind davon überzeugt, dass nachhaltige Investments mit einer höheren Rendite einhergehen können, solange die Fondsmanager aktiv die Produktauswahl treffen. Mit dem Einsatz nachhaltiger ETFs möchten wir die Risiko-Rendite Struktur des Fonds noch weiter verbessern. Lediglich bei US-amerikanischen Small Caps oder US-amerikanischen Technologieaktien gibt es derzeit noch keine entsprechenden Angebote", sagt Marcus Russ, zuständiger Fondsmanager bei La Française Asset Management GmbH.

Das Fondsmanagement setzt teilweise auch auf nachhaltige Themen-ETFs. Mit Erfolg: So hat sich beispielsweise ein Clean-Energie-ETF, der global in Unternehmen aus dem Bereich der sauberen Energien investiert, seit Jahresanfang sehr gut entwickelt. Laut des Fondsmanagements lag dies unter anderem an der Entscheidung der USA wieder dem Pariser Klimaabkommen beizutreten. Insgesamt trugen diese Entwicklungen mit dazu bei, dass der Veri ETF-Dachfonds P im Januar um rund 2,9 Prozent zulegen konnte (I-Tranche: 3 Prozent).