Blue Elephant Energy AG: Blue Elephant Energy mit Markteintritt in Griechenland. Erwerb des größten operativen Solarparks von ABO Wind AG

15.02.2021Blue Elephant Energy AG („BEE"), ein unabhängiger Betreiber von Solar- und Windkraftanlagen mit Sitz in Hamburg, und die ABO Wind AG („ABO Wind"), eine weltweit tätige Projektentwicklungsgesellschaft für Energieversorgungsanlagen aus erneuerbaren Energien, haben eine Vereinbarung über den Erwerb von zwei operativen Solarparks mit einer Gesamtleistung von 45 MWp getroffen.Das erste Projekt befindet sich in der Nähe von Xanthi, in Kossos und hat eine Kapazität von 7 Megawatt. Das zweite Projekt liegt in der Nähe von Trikala, in Megala Kalyvia und hat eine Kapazität von 38 Megawatt. Der prognostizierte Ertrag beider Projekte liegt bei zusammen etwa 80 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Megala Kalyvia ist zugleich der bislang größte in Betrieb befindliche Solarpark Griechenlands.ABO Wind hatte beide Projekte in 2018 in der Entwicklungsphase erworben und die Planung, Errichtung und den Netzanschluss zwischen 2019 und 2020 abgeschlossen. In Megala Kalyvia errichtete ABO Wind zudem ein privates Umspannwerk, um den erzeugten Strom in das Hochspannungsnetz einzuspeisen. Das Projekt nutzt die einachsige Tracker-Technologie, die die Module dem Sonnenstand nachführt, um den Ertrag zu optimieren.„Wir freuen uns, den Erwerb dieser beiden Projekte bekannt geben zu können. Sie ermöglichen uns den Eintritt in den vielversprechenden griechischen Markt, sowie eine weitere geografische Diversifizierung unseres Portfolios. Darüber hinaus können wir mit diesen Solarprojekten einen weiteren Beitrag für eine nachhaltigere und saubere Energieversorgung leisten", kommentiert Tim Kallas, Chief Investment Officer der Blue Elephant Energy AG.„In nur wenigen Jahren sind wir ein wichtiger Bestandteil des griechischen Marktes für erneuerbare Energien geworden", sagt ABO Wind-Geschäftsführer Panagiotis Sarris. „Mit diesen Solarprojekten haben wir bewiesen, dass wir in der Lage sind, auch technologisch anspruchsvolle Solarparks zügig ans Netz zu bringen."