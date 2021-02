GOLDMAN SACHS belässt STMicro auf 'Sell'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alexander Duval

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat STMicroelectronics nach der jüngsten GS Technology & Internet Conference auf "Sell" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Hinter den Ausgaben für Halbleiterausrüstung stünden weiterhin zyklische und strukturelle Treiber, und auch die zunehmende Bereitstellung der 5G-Mobilfunktechnologie sei ein Wachstumsmotor, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Beim Chiphersteller STMicro verwies er auf eine starke Nachfrage und eine hohe Vorhersehbarkeit von Auftragseingängen. Um sein negatives Anlagevotum zu ändern, müsse aber der Einsatz von Wechselrichtern mit Siliziumkarbid rascher als erwartet zunehmen./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2021 / 00:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.