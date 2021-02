+++ Neuemission +++ RAMFORT GmbH begibt 6,75%-Anleihe (A3H2T4) – Zielvolumen von 10 Mio. Euro

Ab heute 9:00 Uhr bis voraussichtlich zum 11. März 2021 um 12:00 Uhr kann die Anleihe des Immobilienunternehmens über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt erworben werden. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Die Mindestzeichnung beträgt 1.000 Euro.

Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg ausgewählten Investoren zur Zeichnung angeboten.

Hinweis: Die Zeichnungen werden durch die BankM AG, Frankfurt am Main, als Sole Book Runner, verwaltet. Spätestens ab dem 15. März 2021 soll die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Value-Add-Immobilien

Dir RAMFORT GMBH hat sich auf das Refurbishment von Value-Add-Immobilien spezialisiert. Mit der Begebung der Unternehmensanleihe möchte RAMFORT seiner Unternehmensfinanzierung einen weiteren Baustein zur Diversifizierung der Finanzierungsstruktur hinzufügen. Die Erlöse der Emission dienen zum größten Teil der Bestandserweiterung im Bereich der Value-Add-Objekte für Büro- und Wohnimmobilien mit dem Ziel den Eigenbestand nach Verkehrswerten innerhalb der kommenden drei Jahre auf über 100 Millionen Euro zu steigern.

„Mit der Anleihe bieten wir Anlegern die Möglichkeiten, sich an den erheblichen Chancen der Wertsteigerung in unseren Investmentprojekten zu beteiligen. Die Emissionserlöse werden direkt und nachvollziehbar in Substanzwerte investiert, die schon heute ohne weitere Wertsteigerungen oder Investitionen mit ihrem positiven Cashflow in der Lage sind, den Anleihe-Kupon zu bedienen. Das umfangreiche Sicherheiten-Konzept der Anleihebedingungen in Verbindung mit dem attraktiven Kupon von 6,75% pro Jahr (bei halbjährlicher Zinszahlung) sprechen für ein Investment in unsere Anleihe, sagt Björn Wittke, geschäftsführender Gesellschafter der RAMFORT GmbH.

RAMFORT-Anleihe 2021/26

Indikatives Zielvolumen 10 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption) Zeichnungsfrist 15. Februar bis 11. März 2021, 12:00 Uhr MEZ,

vorzeitige Schließung möglich Zeichnungsmöglichkeit Börse Frankfurt, über die Haus- und Direktbank ISIN/WKN DE000A3H2T47/A3H2T4 Stückelung/Mindestanlage 1.000 Euro Zinssatz (Kupon) 6,75% p.a. Laufzeit 5 Jahre, Endfälligkeit am 15. März 2026 Zinszahlungen halbjährlich, erstmals zum 15. September 2021 Rückzahlungskurs 100% Covenants Investorenschutzklauseln wie u.a. Kontrollwechsel, Ausschüttungsbegrenzung,

Negativerklärung, Informationspflichten Wertpapierart Inhaber-Teilschuldverschreibung Börsensegment Open Market / Quotation Board, Frankfurter Wertpapierbörse Valuta/ Notierungsaufnahme 15. März 2021 (ggf. wird ein Handel per Erscheinen bereits

vor dem 15. März ermöglicht)

INFO: Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekt steht zum Download unter www.ramfort.de und www.bafin.de zur Verfügung.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com (Symbolbild)

Zum Thema

Neuemission: blueplanet Investments AG begibt „grüne“ Wandelanleihe im Volumen von 20 Mio. Euro via Privatplatzierung

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren

Der Beitrag +++ Neuemission +++ RAMFORT GmbH begibt 6,75%-Anleihe (A3H2T4) – Zielvolumen von 10 Mio. Euro erschien zuerst auf Anleihen-Finder.de.