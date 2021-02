Wachstumstreiber China – Baidu und Tencent trotzen der Krise

Als weltweit einzige der großen Volkswirtschaften gelang es China, auch im Krisenjahr 2020 Wachstum zu generieren. Hierbei ist vor allem das Tempo, in dem die Volksrepublik die konjunkturellere Erholung schaffte, beeindruckend. Einer Vielzahl internationaler Unternehmen hilft dieser starke wirtschaftliche Aufschwung im Reich der Mitte enorm. Im Besonderen profitieren jedoch chinesische Unternehmen von der ökonomischen Erholung in ihrer Heimat, allen voran die Internetkonzerne Baidu Inc. und Tencent Holdings Ltd. Vontobel bietet ein Partizipationszertifikat auf den Solactive China Internet Performance-Index – WKN VP6CJ5. In unserem Markenwertportfolio setzen wie China-Aktien gezielt ein.