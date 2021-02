AllianzGI Die Woche voraus: Ins Herz getroffen Gastautor: Simon Weiler | 15.02.2021, 09:50 | 60 | 0 | 0 15.02.2021, 09:50 | Liebe Leserinnen & Leser, die Immunisierungserfolge in Israel deuten darauf hin, dass die Welt in Ländern, die Zugang zu Impfstoffen haben, bald anders aussehen könnte. Und dies hat kurzfristig beträchtliche Implikationen für das Wachstum und die Märkte. Das seit vielen Monaten diskutierte reflationäre Umfeld ist weiterhin günstig und dürfte die Kurse zusammen mit Kapitalzuflüssen weiterhin stützen. Gleichzeitig sprechen steigende Rohstoffpreise und Inflationserwartungen für höhere Anleiherenditen. Wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr in unserer aktuellen „Die Woche Voraus“ (PDF-Download). » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



