Pictet gibt Jahreskennzahlen für 2020 bekannt: Ausgezeichnete Investmentperformance führt zu starkem Ergebnis

Die Pictet-Gruppe meldet für das per 31. Dezember 2020 endende Kalenderjahr eine Steigerung des Betriebsertrags um 10% auf CHF 2,885 Mrd. und des Konzerngewinns um 7% auf CHF 577 Mio.

Die verwalteten oder verwahrten Vermögen stiegen per 31. Dezember 2020 um 6% auf einen Höchststand von CHF 609 Mrd. Per 31. Dezember 2019 lag dieser Wert bei CHF 576 Mrd. Dies ist sowohl der ausgezeichneten Investmentperformance als auch den starken Nettoneugeldzuflüssen in allen Geschäftseinheiten der Pictet-Gruppe zu verdanken. Die Netto-Neugelder der Gruppe beliefen sich in 2020 auf CHF 24 Mrd.