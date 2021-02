Goldaktien uneinheitlich

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Israel meldet null Tote bei 523.000 Menschen, die bereits zwei Impfungen erhalten haben (Quelle: Bild.de). Am Freitag werden in Israel 4.922 Neuinfektionen gemeldet, was auf die deutsche Bevölkerung hochgerechnet etwa 40.000 Neuinfektionen entsprechen würde. Da in Israel bereits über 70 % der Bevölkerung geimpft sind, wären es sogar etwa 130.000 Neuinfektionen auf die Zahl der Bevölkerung, die noch infiziert werden kann. Nach früheren Meldungen sollte bei einer Impfquote von 70 % die Herdenimmunität eigentlich schon erreicht sein.Achtung: Die Meldung enthält übernommene Fakenews. Es handelt sich tatsächlich nicht um „Neuinfektionen“, sondern in den meisten Fällen um, mit einem nicht für die Diagnostik zugelassenen Test, positiv getestete Fälle. Der Rest der Meldung dürfte inhaltlich auf einem entsprechend glaubwürdigem Niveau liegen.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar leicht nach (aktueller Preis 48.155 Euro/kg, Vortag 48.336 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.