YOC AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 über der Prognose

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Berlin, 15. Februar 2021 - Die im Prime Standard notierte YOC AG, Berlin, ISIN DE0005932735, gibt bekannt, dass nach vorläufigen und noch ungeprüften IFRS-Zahlen das EBITDA* auf Konzernebene für das Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich 1,8 Mio. EUR (Vorjahr: 0,8 Mio. EUR) bei einem Umsatzvolumen von voraussichtlich 15,5 Mio. EUR (Vorjahr: 14,9 Mio. EUR) betragen wird.

Die Vorgaben des für die YOC AG anwendbaren IFRS 5 (Ausweis nicht fortgeführter Geschäftsbereiche) erfordern eine Anpassung des EBITDA in Höhe von 0,3 Mio. EUR, die in dem Ausweis in Höhe von 1,8 Mio. EUR enthalten sind.

Bislang hatte der Vorstand der YOC AG ein EBITDA* für das Geschäftsjahr 2020 auf Gruppenebene in Höhe von 1,0 Mio. EUR bis 1,5 Mio. EUR bei Gesamtumsatzerlösen in Höhe von 14,75 Mio. EUR bis 15,25 Mio. EUR prognostiziert.

* EBITDA entspricht der Definition im Bericht der YOC AG zum ersten Halbjahr 2020 (erhältlich unter https://yoc.com/de/investor-relations-yoc/finanzen-geschaeftsbericht/)

Mitteilende Person: Dirk-Hilmar Kraus, Vorstand

Sprache: Deutsch Unternehmen: YOC AG ISIN: DE0005932735

