Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



Agri Resources Group S.A. beschließt Emission einer 8,00 % Unternehmensanleihe 2021/2026 im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro (inkl. Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden Anleihe 2016/2021)



Luxemburg, 15. Februar 2021: Der Vorstand der Agri Resources Group S.A. hat heute beschlossen, eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A287088) im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro zu begeben, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit 8,00 % p.a. verzinst ist (Schuldverschreibungen 2021/2026). Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots im Großherzogtum Luxemburg (Luxemburg) und in der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) erfolgen und wird ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption, ein öffentliches Zeichnungsangebot und eine Privatplatzierung umfassen.



Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots (inkl. Mehrerwerbsoption) können die Inhaber der 8,00 % Schuldverschreibungen 2016/2021 mit einem Nennbetrag von je 10.000 Euro (ISIN: XS1413726883) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 10 tauschen, das heißt, sie erhalten zehn neue Schuldverschreibungen 2021/2026 mit einem Nennbetrag von je EUR 1.000. Das freiwillige Umtauschangebot läuft voraussichtlich vom 17. Februar 2021 bis zum 3. März 2021 (12:00 Uhr MEZ). Darüber hinaus erhalten die am Umtauschangebot teilnehmenden Anleger die aufgelaufenen Stückzinsen.

