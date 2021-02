Anlass der Studie: GBC-Vorstandsinterview

Empfehlung: Vorstandsinterview

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker



'Wir sind ein Nachhaltigkeitsinvestment in das wichtige Thema Bildung'

Die in Gersthofen bei Augsburg ansässige International School Augsburg (ISA) plant als erste Internationale Schule in Deutschland den Gang an die Börse und wird damit erstmals das Thema 'Bildung' unter ESG-Kriterien investierbar zu machen. Die ISA, an der derzeit rund 330 Schüler eingeschrieben sind, ist als internationale Schule Teil eines globalen Schulnetzwerkes, welches das in Deutschland anerkannte IB-Diploma als Hochschulzugangsberechtigung anbietet. Im Rahmen eines geplanten Campus- Neubaus sollen die Kapazitäten erweitert und damit die hohe Nachfrage nach privaten Bildungsleistungen in Deutschland und in der Region erfüllt werden. GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit dem ISA-Vorstand Marcus Wagner gesprochen:



GBC AG: Herr Wagner, die ISA ist eine so genannte 'International School'. Können Sie näher beschreiben was eine 'International School' von einer normalen Schule unterscheidet?



Marcus Wagner: Eine International School dient mit einem weltweit einheitlichen pädagogischen Ganztags- und Gesamtschulkonzept insbesondere international mobilen Familien, damit deren schulpflichtige Kinder keine Brüche in der Schulbildung erleiden. Aber auch Eltern aus der Region erkennen zunehmend die Bedeutung von Englisch als Schulsprache und einem hochwertigen, transnationalen Bildungskonzept, das keinen Schüler und keine Schülerin zurücklässt und mit einer weltweit anerkannten Hochschulzugangsberechtigung abschließt. Auch die Tatsache, dass das 'Schulkonzept' der ISA und das Englischlernen schon im Kindergarten bei den Dreijährigen beginnt, findet immer größeren Zuspruch.



GBC AG: Also lässt es sich schlussfolgern, dass die ISA eine hohe Bedeutung für die regionale Wirtschaftsförderung und für den Wirtschaftsstandort Deutschland allgemein hat?



Marcus Wagner: Das ist richtig und die IHK Schwaben hat das bereits 2005 bei der Gründung der ISA so erkannt. Heute nutzen praktisch alle international operierenden Unternehmen im Wirtschaftsraum A³-Augsburg und München die ISA für die Kinder ihrer internationalen Fach- und Führungskräfte. Aber auch wenn es darum geht, Spitzensportler für unsere Bundesligaclubs FC Augsburg und die Augsburger Panther oder Spitzenmusiker, -ärzte, -ingenieure oder -wissenschaftler für die neue medizinische Fakultät der Universität Augsburg oder den Augsburg Innovationspark anzuwerben, ist die ISA von Bedeutung. Der Wirtschaftsstandort Deutschland braucht Schulen wie die ISA, die mit renommierten Akkreditierungen und hochwertiger Bildung qualifizierte Fachkräfte anziehen.



Rating: Vorstandsinterview

Analyst:

Kursziel: 6,24 Euro