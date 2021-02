+++ Neuemission +++ Agri Resources Group S.A. begibt Folge-Anleihe (A28708) – Zinskupon von 8,00% p.a. – Volumen von bis 50 Mio. Euro

Neue Anleihe aus dem Agrar- und Rohstoffsektor – die Agri Resources Group S.A. wird eine weitere Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A287088) im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro begeben. Die fünfjährige Anleihe 2021/26 soll dabei jährlich mit 8,00 % p.a. verzinst werden. Neben einem öffentlichen Angebot (Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro) wird es ein freiwilliges Umtauschangebot an Inhaber der Agri Resources-Anleihe 2016/21 sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren geben.

Zeichnungsphase vom 24.02. bis 10.03.2021

Das öffentliche Zeichnungsangebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg wird vom 24. Februar bis zum 10. März 2021 über die Zeichnungsfunktionalität „Direct Place“ der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA durchgeführt. Gleichzeitig erfolgt durch die futurum bank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots (inkl. Mehrerwerbsoption) können die Inhaber der 8,00%-Anleihe 2016/21 mit einem Nennbetrag von je 10.000 Euro (ISIN: XS1413726883) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 10 tauschen, das heißt, sie erhalten zehn neue Schuldverschreibungen 2021/26 mit einem Nennbetrag von je 1.000 Euro. Das freiwillige Umtauschangebot läuft voraussichtlich vom 17. Februar 2021 bis zum 3. März 2021 (12:00 Uhr MEZ). Darüber hinaus erhalten die am Umtauschangebot teilnehmenden Anleger die aufgelaufenen Stückzinsen.

Hinweis: Das öffentliche Angebot erfolgt unter der Bedingung und auf der Grundlage eines Prospekts, der voraussichtlich von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und anschließend an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert wird. Nach der Billigung wird der Prospekt auf der Webseite der Agri Resources Group S.A. (www.agri-resources.com/bond) kostenlos verfügbar sein.

Emissionsmittel und Geschäftszahlen

Der Erlös aus dem öffentlichen Zeichnungsangebot und der Privatplatzierung dient der Finanzierung oder Refinanzierung von Projekten, die die Erreichung der von den Vereinten Nationen für die Jahre 2015 – 2030 festgelegten Ziele für nachhaltige Entwicklung in den Bereichen ökologische Nachhaltigkeit und soziale Entwicklung unterstützen.

INFO: Die Agri Resources Group S.A. wurde 2015 mit Sitz in Luxemburg gegründet. Die Geschäftstätigkeit der Agri Resources Group umfasst sowohl den Handel mit Agrarrohstoffen, insbesondere von Asien und Afrika nach Europa, als auch den Anbau und die Verarbeitung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen wie Maniok, Sojabohnen, Mais, Reis, Kartoffeln sowie Vanille und Gewürzen und anderen, teilweise lokalen Feldfrüchten.

Die Agri Resources Group S.A. konnte laut der testierten Zahlen im Geschäftsjahr 2020 ihren Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr deutlich von 9,8 Mio. Euro auf 20,3 Mio. Euro ausbauen. Auch das Konzern-Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg von 2,1 Mio. Euro auf 2,8 Mio. Euro. Nach Abzug der Abschreibungen ergibt sich so ein verbessertes Konzern-Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 1,2 Mio. Euro (Vorjahr: 0,9 Mio. Euro). Die Konzern-Bilanzsumme des Unternehmens erhöhte sich von 178,2 Mio. Euro auf 189,5 Mio. Euro, während das Konzern-Eigenkapital bei 151,3 Mio. Euro (31. Dezember 2019: 152,1 Mio. Euro) lag. Dies entspricht einer weiterhin sehr starken Konzern-Eigenkapitalquote von 79,8 % (31. Dezember 2019: 85,3 %).

Hinweis: Der geprüfte Konzernabschluss 2020 steht auf der Unternehmenswebsite unter www.agri-resources.com zur Verfügung.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

Zum Thema

Agri Resources Group S.A.: Umsatz und Ergebnis in 2020 verbessert

Anleihen-Barometer: 8,00%-Agri Resources-Anleihe (A183JV) im Analysten-Check

Anleihen-Barometer: Weiterhin 3,5 Sterne für Agri Resources-Anleihe 2016/21 (A183JV)

„Der Markt für Vanille boomt“ – Agri Resources-Director Sébastien Maurin im Interview

Agri Resources plant weitere Privatplatzierung der Anleihe 2016/21 im Volumen von 18 Mio. Euro

Anleihen-Barometer: Agri Resources-Anleihe (A183JV) weiterhin bei 3,5 Sternen – „Vorteilhaftes Umfeld für Agrarrohstoffe“

Anleihen-Barometer: Agri Resources-Anleihe (A183JV) bleibt „durchschnittlich attraktiv“

Mittelstandsanleihen-Barometer: 8,00-prozentige Agri Resources-Anleihe bekommt 3,5 von 5 Sternen

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren

Der Beitrag +++ Neuemission +++ Agri Resources Group S.A. begibt Folge-Anleihe (A28708) – Zinskupon von 8,00% p.a. – Volumen von bis 50 Mio. Euro erschien zuerst auf Anleihen-Finder.de.