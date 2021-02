Europäische Immobilienfonds: Wann der Diversifikationseffekt optimal greift Gastautor: Simon Weiler | 15.02.2021, 11:22 | 66 | 0 | 0 15.02.2021, 11:22 | "Angesichts anhaltend tiefer Zinsen sowie der nicht absehbaren Pandemie-Folgen, stellt sich immer drängender die Frage, wie eine langfristig orientierte Anlage heute aussehen kann. Trotz Umschichtungen bei den Aktien oder Anleihen gestaltet sich die Suche nach sicheren und zugleich ertragsorientieren Anlagen zusehends schwieriger. Die Politik der Notenbanken wirft zudem die Frage auf, ob in den nächsten Jahren die Inflation zurückkehren könnte. Investments in Immobilien gelten in diesem Umfeld als aussichtsreiche Alternative – gerade für sehr langfristig ausgerichtete Investoren. Ungeachtet des Tiefzinsumfelds versprechen sie zum einen stabile Ausschüttungen von Erträgen und zum anderen – in Sektoren mit Wachstumspotenzial – einen längerfristigen Wertzuwachs. Erfolgversprechende Sektoren Große paneuropäische Immobilienfonds überzeugen mit einem hohen Grad an Diversifikation und mit attraktiven Ertragsaussichten in ganz unterschiedlichen Sektoren wie Wohnen, Logistik, Gewerbe oder Büros. Das gilt nicht allein für dynamische Ballungszentren wie London, Paris oder Berlin. Das Wachstumspotenzial in ausgewählten Immobiliensektoren wie Logistik und E-Commerce oder auch Wohnen verheißt an vielen weiteren Standorten in ganz Europa erfolgversprechende Investments und sichere Erträge aus der Vermietung. Oberstes Gebot ist dabei immer die optimale Diversifikation über mehrere Länder, Städte und Sektoren. Ein Anlageinstrument oder ein Fonds, dessen Portfolio zum Beispiel zehn oder zwölf Objekte umfasst, weist noch nicht die nötige kritische Größe auf. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



