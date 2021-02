Berlin (ots) -



- 30 % der Studierenden sind Frauen! Dennoch ist nur jede zehnte Beschäftigte im

Bauhauptgewerbe weiblich.

- Branche ist gefordert, Attraktivität zu erhöhen



"Wir freuen uns, dass sich so viele Frauen für den sehr abwechslungsreichen und

spannenden Beruf des Bauingenieurs interessieren. Immerhin sind von den derzeit

knapp 60.000 Studierenden des Fachs Bauingenieurwesen 18.000 weiblich, damit

liegt der Frauenanteil mittlerweile bei 30 %." Mit diesen Worten kommentierte

der Vizepräsident Wirtschaft des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Tim

Lorenz, die Veröffentlichung der verbandseigenen Publikation "Frauen am Bau".





Potenzial nach oben gebe es bei den vielfältigen und durchaus auch für Frauenattraktiven gewerblichen Berufen. Hier liege die Frauenquote im Durchschnitt nurbei 1,5 %. Dies erkläre auch den insgesamt zu geringen Frauenanteil von 10 % imBauhauptgewerbe. "Wir sind als Branche gefordert, die Attraktivität unsererBerufe zu betonen und hervorzuheben. Dabei geht es nicht nur um dieadministrativen oder ingenieurtechnischen Berufe, sondern ganz klar auch um dieBerufszweige im gewerblichen Bereich", ergänzte Lorenz.Immerhin seien mittlerweile 2,1 % der Auszubildenden in bauhauptgewerblichenBerufen weiblich. Vor zwei Jahren waren es noch 1,8 %. "Aufgaben und Prozessehaben sich durch innovative und technische Entwicklungen verändert. Wir sehenzum Beispiel vermehrt Baugeräteführerinnen, das ist sehr erfreulich", betontLorenz. Zudem liege der Frauenanteil beim gewerblich dualen Studium bei 8 %.Rückläufig sei hingegen die Zahl der Studienanfängerinnen. Im WS 2019/20 habensich nur noch 2.770 Frauen (von insgesamt 9.500) für ein Bauingenieurstudiumeingeschrieben, das sind zwar knapp 80 % mehr als noch vor zwei Jahrzehnten,aber 12 % weniger als zum Höchststand vier Jahre zuvor. "Wir wollen und müssenzeigen, dass der Bau viele Möglichkeiten bietet, einen spannenden Berufauszuüben, mit viel Entwicklungspotenzial in einer zukunftsweisenden,innovativen, gesellschaftsrelevanten Branche. Und wir müssen dafür sorgen, dasssich die Gehaltslücke zwischen Frauen und Männern schließt", fordert Lorenz dieUnternehmen auf. Der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst der Frauen inleitender Stellung ist zwar innerhalb von zehn Jahren um 46 % gestiegen, derAbstand zum Gehaltsniveau der Männer ist mit 76 % aber nahezu gleichgeblieben.Die Statistik vergleicht den Verdienst langjähriger männlicher Mitarbeiter mitrelativ neu hinzugekommenen weiblichen, trotzdem muss hier die Lücke geschlossenwerden.Alle Angaben und Berechnungen beruhen auf Daten des Statistischen Bundesamtes,der Bundesagentur für Arbeit und der Soka-Bau.Im Internet auch mit der Veröffentlichung "Frauen am Bau" abrufbar:bauindustrie.de