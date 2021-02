Die Analyse jedes Einzeltitels und Stock- Picking wird wichtiger.

Wir erwarten aber kein abruptes Ende des Trading-Booms. Erstens treiben niedrige bzw. negative Zinsen immer mehr und mehr Menschen dazu, ihr Geld in Aktien, Fonds und ETF's zu investieren, zweitens sind Transaktionsgebühren für den Kauf von Aktien quasi verschwunden und erleichtern den Einstieg. Beide Effekte werden lange bestehen bleiben. Die Lust am Investieren wird über Social Media zudem befeuert, was ab und an auch zukünftig zu Phänomenen wie bei Gamestop führen könnte. Betrachtet man Foren, wie Wallstreetbets auf Reddit, wird klar, dass den meisten Usern bewusst ist, welche Risiken sie eingehen.



Die Bewertungen an den Märkten generell erscheinen gerade auch relativ zum Zinsniveau weiter rational. Wir erachten eine ausgewogene Positionierung mit einer gewissen Vorsicht aber für sinnvoll.





