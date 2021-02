Nachdem die Adidas-Aktie zu Beginn des abgelaufenen Jahres bei 317,45 Euro noch ein frisches Rekordhoch markieren konnte, zwang der Corona-Crash das Papier nur wenig später zeitweise auf 162,20 Euro bis Mitte März abwärts. Anschließend startete eine äußerst volatile Erholungsbewegung, diese mündete Anfang November in ein Verlaufshoch von 306,70 Euro. Ein nachhaltiger Anstieg und rascher Ausbruch über die markante Widerstandszone von 290,00 Euro ist aber nicht gelungen, erst musste eine Konsolidierung zurück auf 259,40 Euro in diesem Jahr vollzogen werden. Die knapp darüber verlaufende Unterstützung verhalf der Aktie des Sportartikelherstellers in der abgelaufenen Woche zu einem Anstieg an den kurzfristigen Abwärtstrend um 293,00 Euro. Ein nachhaltiger Anstieg darüber könnte folglich ein Folgekaufsignal aktivieren.

Bereithalten für Ausbruch

Für ein mustergültiges Kaufsignal sollte das Wertpapier von Adidas mindestens über 295,00 Euro zulegen, dies würde im weiteren Verlauf Kurspotenzial zunächst an die Novemberhochs 306,70 Euro aktivieren können, darüber wäre anschließend mit einem Gipfelsturm der Rekordstände aus Anfang 2020 bei 317,45 Euro zu rechnen. Für dieses Szenario kann beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA5AK2 zum Einsatz kommen und hält eine Renditechance von bis zu 70 Prozent bereit. Ein Verbleib im aktuellen Abwärtstrend wäre zunächst als neutral zu bewerten, zeitweise könnten allerdings Abschläge auf den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 282,04 Euro einsetzen. In bärisches Fahrwasser würde die Adidas-Aktie dagegen erst unter einem Wert von 260,00 Euro geraten. In diesem Szenario würden Abschläge auf 250,00 Euro und noch mehr drohen.