PARIS (dpa-AFX) - Der französische Medienkonzern Vivendi steckt den Rahmen für den geplanten Börsengang seiner Musiktochter UMG ab. Demnach könnte der Konzern 60 Prozent des Kapitals von Universal Music (UMG) als Sonderdividende an seine Aktionäre verteilen, wie er am Samstag in Paris mitteilte. Der Börsengang solle noch in diesem Jahr stattfinden. UMG hat unter anderem Künstler wie die Beatles, Lady Gaga und Rihanna im Katalog. Für die Firma zeichnet sich ein Unternehmenswert von rund 30 Milliarden Euro ab.

An der Börse lösten die Nachrichten am Montag ein Kursfeuerwerk aus. Der Kurs der Vivendi-Aktie sprang Morgen um rund 24 Prozent auf 32,35 Euro nach oben und erreichte damit den höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten. Zuletzt lag das Papier noch mit rund 17 Prozent im Plus und war damit immer noch einsamer Spitzenreiter im Index EuroStoxx 50 .