NORMA ersetzt Kunststoffverpackung der Bio-Kräuter durch Papier und spart mehr als 4 Tonnen Plastik ein/Aus nachhaltiger Forstwirtschaft und mit recyclebarer Hülle (FOTO)

Nürnberg (ots) - Diese Bio-Kräuter von NORMA sind echt Umweltschützer!

Schnittlauch, Petersilie, Basilikum und weitere frische Kräuter der Eigenmarke

BIO SONNE kommen künftig in einem neuen Outfit daher und schonen so Ressourcen.

Der Lebensmittel-Einzelhändler hüllt die Töpfe ab sofort in ungebleichtes

nassfestes Papier und spart damit pro Artikel 5,5 Gramm Kunststoff ein. Was

zunächst nach nicht viel klingt, summiert sich auf mehr als 4 Tonnen.



Doch damit nicht genug: NORMA reduziert mit den neuen Kräutertüten nicht nur den

Einsatz von Plastik, das stattdessen verwendete Papier ist FSC-zertifiziert und

stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Dem 100-prozentigen Recycling der Hülle

steht damit nichts im Wege. Zur Beschriftung der Verpackung wird wasserbasierte

Farbe verwendet, wodurch bei der Verarbeitung des Abfallprodukts keine

Kontamination durch Lösemittel zu befürchten ist.









Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter NORMA setzt sich seit Jahren für die

gezielte Reduzierung von Plastikabfällen ein. Dazu wurden bereits die

Verpackungen zahlreicher Produkte überarbeitet und durch ressourcenschonendere

Alternativen ersetzt. In Fällen, bei denen beispielsweise aus hygienischen

Gründen nicht auf Kunststoff verzichtet werden kann, senkt das Unternehmen - in

enger Abstimmung mit den Partnern und Herstellern - die Verpackungsdicken, um

zumindest wenige Gramm einzusparen. In der Summe konnte NORMA so den

Kunststoffverbrauch bereits drastisch reduzieren und trägt seinen Teil zum

Schutz der Umwelt bei.



Über NORMA:



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,

Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am

Markt.



