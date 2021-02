Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hannover (ots) - Continental ist offizieller Reifenlieferant der neuen Extreme-E-Rennserie- Extreme-E-Reifen auf Basis der UHP-SUV-Reifenserie CrossContact- Perfekte Performance für alle Klimazonen und alle BodenbeschaffenheitenExtreme Beschleunigungen, stärkere Drehmomente, hohe Geschwindigkeiten auch ineng gesteckten Kurven, Driftbewegungen und Sprünge - Continental stellt sich alsAusrüster in der spektakulären neuen Rennserie "Extreme E" der vermutlichgrößten Herausforderung, die im Motorsport jemals an Reifen gestellt wurden.Erkennungszeichen der Rennserie sind die auf den Namen "ODYSSEY 21" getauftenElektro-SUVs, die ab 3. April 2021 den professionellen Motorsport in dieentlegensten Winkel der Erde bringen werden. Mit einer Länge von 440 cm, einerBreite von 230 cm und einer Höhe von 186 cm sind sie vergleichbar mitherkömmlichen SUVs. Auch der Radstand von 300 cm klingt nach Normalität. Miteiner Spitzenleistung von 550 PS ist der vom Rennsport-Hersteller Spark RacingTechnology hergestellte Bolide allerdings ein echtes Kraftpaket - und das beieinem Gewicht von nur 1.650 Kilogramm. Zum Vergleich: DurchschnittlicheRallye-Dakar-Fahrzeuge haben rund 300 PS und wiegen über zwei Tonnen.Entsprechend eindrucksvoll sind die Beschleunigungswerte. Angetrieben von zweiElektromotoren spurtet der Power-Buggy in gerade einmal 4,5 Sekunden aus demStand auf 100 km/h. Auch eine Steigung von rund 55 Grad kann der Elektro-SUVproblemlos überwinden. Um so viel Kraft in verschiedenen Klimazonen unter allenUmständen sicher auf die Piste zu bringen, vertrauen alle Teams der neuenOffroad-Rennserie auf den von Gründungspartner Continental speziell für dieseEinsätze entwickelten CrossContact Extreme E.Der Sportreifen, der maximale Stabilität und Widerstandsfähigkeit unterunerbittlichen Bedingungen wie denen des Amazonas-Regenwaldes oder denGletschern Patagoniens bietet, übersteigt alle bisherigen Pkw-Reifen vonContinental. Das beginnt bereits bei der beeindruckenden physischen Erscheinung.Die metrische Größe ist 37 X 12.5 R17 - also 37 Zoll Durchmesser, 12.5 ZollBreite und 17 Zoll Felge. "Das Profil wurde so optimiert, dass der Reifen aufjedem Terrain perfekte Leistung bringt", erklärt Anuj Jain, Reifenentwickler beiContinental. "Mit diesem Reifen haben wir einen sehr guten Kompromiss zwischenden verschiedenen Untergründen beziehungsweise den lokalen und klimatischenAnforderungen, der erforderlichen Rennstabilität sowie dem wichtigen ThemaNachhaltigkeit gefunden - ein außerordentlich leistungsfähiger Allrounder."Dafür wurde unter anderem eine spezielle Laufflächenmischung entwickelt. Das