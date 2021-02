DE30: Aktien in Europa starten höher in die neue Woche

++ Aktien in Europa werden höher gehandelt ++ DE30 zieht sich unter die Unterstützung bei 14.085 Punkten zurück ++ Volkswagen hat keine Angst vor Konkurrenz durch Apple ++

Die Aktienindizes in Europa starteten nach einem soliden asiatischen Handel mit einem Plus in die neue Woche. Ein Teil der Gewinne wurde jedoch nach der europäischen Eröffnung wieder abgegeben. Mit den US-amerikanischen und kanadischen Händlern, die in den Ferien sind, und einem leeren Kalender dürfte der heutige Tag ein ruhiger Tag für die Märkte werden.

Der DE30 hat den heutigen Handel höher begonnen, nachdem die Indizes in Asien starke Gewinne verzeichneten. Die Bullen konnten diese Gewinne jedoch nicht halten und der Index begann zu Beginn des europäischen Kassahandels, sich nach unten zu bewegen. Der Index fiel auf das kurzfristige Swing-Level bei 14.085 Punkten zurück, wo die Bären ihren Angriff stoppten. Zu beachten ist, dass der Index im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag immer noch höher notiert. Sollten wir eine Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung sehen, könnte das zu beobachtende Niveau an der unteren Grenze der Overbalance-Struktur (14.015 Punkte) gefunden werden, die mit dem SMA50 (grüne Linie) zusammenfällt. Sollte sich der Index hingegen von den jüngsten Rückgängen erholen, wäre der erste zu beachtende Widerstand durch das heutige Intraday-Hoch bei 14.150 Punkten markiert. Händler sollten im Hinterkopf behalten, dass die Liquiditätsbedingungen im Laufe des Tages wahrscheinlich dünner sein werden, da die US-amerikanischen und kanadischen Händler im Urlaub sind.

Unternehmensnachrichten

Medienberichten zufolge prüft die Deutsche Bank (DBK.DE) die Möglichkeit, einen Cryptocurrency Custody Service zusammen mit einem Cryptocurrency Prime Brokerage Service zu starten. Es wird erwartet, dass die Bank im Jahr 2021 eine Pilotinitiative startet, um das Interesse ihrer globalen Kundenbasis zu messen.

Herbert Diess, der CEO von Volkswagen (VOW1.DE), sagte, dass sein Unternehmen trotz der großen Ressourcen und der Expertise von Apple bei Batterien und Software keine Angst vor der Konkurrenz habe, die der iPhone-Hersteller in den Markt für Elektrofahrzeuge bringen könnte. Diess sagte, dass der Automobilsektor, anders als der Technologiesektor, nicht schnell von einem Newcomer dominiert werden könne. Reuters berichtete im Dezember 2020, dass Apple bereit sein könnte, bis 2024 mit der Massenproduktion von PKW-Elektrofahrzeugen zu beginnen.

Lanxess (LXS.DE) ist heute eine der Aktien mit der besten Performance in Deutschland. Das Unternehmen gab bekannt, dass es eine Vereinbarung mit dem US-Chemieunternehmen Emerald Kalama Chemical zur Übernahme unterzeichnet habe. Der Deal hat einen Wert von 1,08 Mrd. Dollar und wird mit den aktuellen liquiden Mitteln von Lanxess finanziert. Der Abschluss der Transaktion wird in der zweiten Jahreshälfte 2021 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.

Die Deutsche Bank (DBK.DE) notiert heute höher. Die Aktie testet erneut die Widerstandszone, die sich oberhalb des 78,6% Retracements befindet. Zu beachten ist, dass diese Zone zusätzlich durch den SMA50 (grün) verstärkt wird. Ein Durchbruch über diese Zone würde die Aktie auf den Weg bringen, die Vorkrisenniveaus im Bereich von 10 Euro erneut zu testen. Quelle: xStation 5



