München (ots) - Digitalisierung und Investment:Mountain Alliance-Studie zeigt Informationsbedarf bei den Deutschen auf- Die Mountain Alliance AG veröffentlicht zum ersten Mal eine Studie zum ThemaDigitalwirtschaft und Investment in Deutschland.- Der Bericht befasst sich mit den Kenntnissen der Deutschen in Bezug aufGeldanlage und Digitalisierung.- Die Ergebnisse zeigen einen Informationsbedarf bei den Deutschen auf, dieimmer noch an traditionellen Anlageprodukten hängen und keine ausreichendenKenntnisse über Investitionen in die Digitalisierung haben.Mountain Alliance, eine operative Beteiligungsgesellschaft mit Listing an denBörsen München und Frankfurt mit Fokus auf digitalen Unternehmen, veröffentlichtheute zum ersten Mal eine Studie zum Thema Geldanlage und Digitalwirtschaft inDeutschland. Die verwendeten Daten beruhen auf einer repräsentativenOnline-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der über 2.000 Personenteilnahmen. Die Studie befasst sich mit den Kenntnissen der Deutschen in punctoGeldanlage, ihrer Bereitschaft zu investieren, sowie ihrem Interesse an derUnterstützung der Digitalwirtschaft in Deutschland. Die Ergebnisse zeigen, dassdie Deutschen größtenteils nach wie vor zu traditionellen Anlageproduktentendieren, sich zwar zunehmend für Digitalisierung interessieren, aber nicht dasnötige Wissen haben, sich an dieser zu beteiligen.Innerhalb der Studie wird deutlich, dass die Deutschen zwar mit zahlreichenAnlageprodukten vertraut sind, sich aber kaum mit diesen beschäftigen. Außerdemgeht hervor, dass die Deutschen an die Digitalisierung glauben - und sogar indiese investieren würden, wenn sie die Gelegenheit dazu hätten. Besondersauffällig ist jedoch, dass nur wenige wissen, dass sie sich über börsennotiertenBeteiligungsgesellschaften an der deutschen Digitalwirtschaft beteiligen können.Lediglich neun Prozent der Befragten geben an, das Anlageprodukt zu kennen.Daniel Wild, CEO und Gründer der Mountain Alliance, kommentierte die Studie wiefolgt: "Die Studie zeigt deutlich, dass die deutschen Investoren nichtvollkommen über die Bandbreite der Investitionsmöglichkeiten aufgeklärt sind.Nur eine Handvoll sind mit gelisteten Beteiligungsgesellschaften als Möglichkeitder Investition an Wachstumsunternehmen Made in Germany vertraut. Mit der Studiemöchten wir dazu beitragen, zunächst mehr Bewusstsein und ein darausresultierendes Verständnis dafür zu schaffen."Sparbuch als Anlagemöglichkeit immer noch beliebtAktien sind mit 23 Prozent die beliebteste Anlagemöglichkeit der Deutschen. Auchdie traditionellen Anlageprodukte, wie etwa das Sparbuch, erfreuen sich