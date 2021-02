TOPs & FLOPs: Neuer Markt © Rudolf Wolff, 8. Juni 1999 (12:10) Informationen für den Anleger

Unregelmäßig, zumindest aber einmal die Woche werde ich an dieser Stelle kurz- und mittelfristige Tradingempfehlungen anbieten. Zum regelmäßigen Nachvollziehen meiner Kauf- und Verkaufsempfehlungen erstelle ich ein Musterdepot. Dabei gehe ich anfangs von einem Cashvolumen in Höhe von 25.000 EURO aus. Aufgrund der sehr vielen Anrufe von Privatanlegern über mein Service-Telefon weiß ich, daß dieser Betrag eine realistische Größenordnung ist. Anleger mit einem geringeren Volumen können selbstverständlich alle oder auch nur ausgewählte Tradingempfehlungen für die eigene Entscheidung nutzen, müssen dann lediglich mitunter die Kauforder in der Höhe anpassen.