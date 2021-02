München, 13.9.1999 - Die Intertainment AG, die seit Februar am Neuen Markt notiert, geht mit 20th Century Fox, einem der Global Leader im internationalen Film- und Fernsehgeschäft, eine weltweit bisher einmalige Partnerschaft ein. Die Macher von Filmen wie "Independance Day", "Titanic" oder "Star Wars" werden in den kommenden zehn Jahren mindestens 60 Filme in Zusammenarbeit mit Intertainment vermarkten. Weiterhin sieht die Vereinbarung vor, daß zusätzlich bis zu 20 Filme Koproduktionen zwischen 20th Century Fox und Intertainment sein werden. "Dies ist ein Meilenstein in der Europa-Strategie der Intertainment AG", stellt Rüdiger Baeres, Vorstandsvorsitzender der Intertainment AG fest.

Der Vertrag sichert Intertainment in den kommenden zehn Jahren eine herausragende Marktposition im gesamten europäischen Raum. Als Partner der US-Majors Warner Brothers und 20th Century Fox avanciert das Münchner Medienunternehmen zu einem der führenden Spielfilmanbieter in Europa.

"Durch das rasante Tempo technologischer Entwicklungen ist die Entertainment- Industrie mittlerweile wirklich global geworden", so Jim Gianopulos, Präsident von Twentieth Century Fox International. "Wir haben das Glück über einen exzellenten Track Record an weltweiten Partnerschaften zu verfügen. Unsere zukünftige Zusammenarbeit mit Intertainment ist eine großartige Bereicherung in unseren pan-europäischen Bemühungen. Intertainments innovative Ausrichtung paßt ideal zur Absicht von Fox International, unser diversifiziertes Vertriebssystem weiter auszubauen, um unsere internationalen Marketing- und Distributionsaktivitäten zu maximieren."

Intertainment bewertet das zusätzliche Investitionsvolumen aus der Vereinbarung mit einem Betrag von 500 Mio. US-Dollar. Durch die Kooperation mit 20th Century Fox sichert sich Intertainment weiteres Wachstumspotential. Die geplanten Umsätze der kommenden Jahre werden sich deutlich erhöhen.

Anläßlich der Kooperation mit 20th Century Fox findet in Anwesendheit von Jim Gianopulos, Präsident von Twentieth Century Fox International und Vincent de la Tour, Geschäftsführer von Twentieth Century Fox Deutschland, am Montag, den 13. September, um 11.00 Uhr, eine Pressekonferenz im Hotel Vier Jahreszeiten in München statt.

Intertainment WKN:622360