SHS VIVEON AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2020 der SHS Viveon AG

München, 15. Februar 2021 - Die SHS Viveon AG - Anbieter und ausgewiesener Experte von software-basierten Lösungen für Risiko- Compliance- und Kreditmanagement - berichtet heute über das vorläufige, nicht testierte Jahresergebnis 2020.Für das vergangene Geschäftsjahr blickt die SHS Viveon AG auf ein selbst unter Berücksichtigung der COVID-19 Pandemie erfolgreiches Jahr zurück. So schließt der SHS Viveon Konzern das Geschäftsjahr 2020, nicht testierten Zahlen zufolge, mit einem Umsatz von 11,8 Mio. EUR und damit minus 2,8% gegenüber dem Vorjahreswert von 12,14 Mio. EUR. Die Prognose vom April 2020 ging von einem Umsatz auf Vorjahresniveau aus, eine rasche und kontinuierliche Wiederbelegung der Wirtschaft ab Beginn des zweiten Halbjahres 2020 unterstellend. Diese Marktentwicklung hat sich vor allem im vierten Quartal 2020 so nicht bewahrheitet. Dies hatte einen begrenzenden Einfluss auf unser Projektgeschäft, während das Produktgeschäft weiterhin wuchs.Deshalb konnte auch der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz auf 56,6% (VJ 53,3%) gesteigert werden.Die vorläufige, nicht testierte EBITDA Marge liegt bei 14,4% und damit über den Erwartungen von 13% bis 14%. Gegenüber der Marge des Vorjahres von 12,5% konnte die EBITDA Marge somit um 18 Prozentpunkte gesteigert werden.Der vorläufige, nicht testierte Jahresüberschuss liegt bei 0,974 Mio. EUR (VJ: 0,664 Mio. EUR) und konnte trotz des leicht gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Umsatzes deutlich um 47% gesteigert werden. Hiermit ist es der SHS Viveon AG gelungen, das Ergebnis pro Aktie von 31ct auf 45ct zu erhöhen.Trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds wurden 13 namhafte Neukunden aus den Bereichen Finanzdienstleistung, Versicherung, Industrie und Energiewirtschaft gewonnen. Der daraus resultierende, auf eine Jahresscheibe bezogene, additive wiederkehrende Umsatzanteil liegt 10% über dem Vorjahresniveau. Dieser große Erfolg im Neukundengeschäft, trotz des schwierigen vertrieblichen Umfelds (wenige bis keine Kundenbesuche, keine Messeaktivitäten), unterstreicht gerade auch die in der Krise bestehende gute Nachfrage nach den Risiko-, Compliance- und Kreditmanagement Lösungen der SHS Viveon AG.