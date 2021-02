JPMORGAN belässt BHP GROUP auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: BHP GROUP

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 22,9

Kursziel alt: 22,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BHP Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2290 Pence belassen. Seit dem Corona-Tief im März 2020 habe sich der Aktienkurs des Bergbaukonzerns mehr als verdoppelt, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. BHP sei nun nach Marktkapitalisierung der Spitzenreiter im britischen FTSE-100-Index und werde am heutigen Montagabend als erstes Branchenunternehmen in der aktuellen Berichtssaison Zahlen vorlegen. Die Aktie ist O'Kanes "Top Pick" unter den Minenwerten im Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA)./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2021 / 20:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2021 / 00:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.