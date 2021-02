UBS belässt Dürr auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Dürr von 27,50 auf 36,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Stimmungsaufhellung im Autosektor und im Chinageschäft sei weiterhin der wichtigste Kurstreiber für das Papier des Anlagenbauers, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2021 / 15:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT