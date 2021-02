Hier werden Kunden gut beraten

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) -- Studie identifiziert Unternehmen, die bei der Beratungsleistung hervorstechenNeue Möbel für das Arbeitszimmer von IKEA, ein leistungsstarker Laptop vonFujitsu und passende Fachliteratur von Thalia : Wer sein Homeoffice aufrüstet,kann bei diesen Anbietern nicht nur fündig werden, sondern auch noch vonexzellenter Beratung profitieren. IKEA, Fujitsu und Thalia sind Sieger in denBranchen "Einrichtungsgeschäfte", "Computer und Zubehör" sowie "Buchhändler".Dies sind Ergebnisse der Studie "Exzellente Kundenberatung" vom Institut fürManagement- und Wirtschaftsforschung (IMWF). Im Auftrag von Focus Money wurden22.000 Marken und Unternehmen aus mehr als 200 Branchen analysiert. Dafür wurdenrund fünf Millionen Nennungen von Marken und Unternehmen im Internetidentifiziert und analysiert.Sie verkaufen nicht nur Qualität, sondern erklären ihre Produkte undDienstleistungen auch besonders gut und helfen ihren Kunden bei der Wahl despassenden Artikels. 852 Unternehmen und Marken haben in der Studie überzeugt undkönnen sich über eine Auszeichnung für ihre exzellente Kundenberatung freuen.Für die Kaufentscheidung spielt die Kundenberatung eine wesentliche Rolle: "Neunvon zehn Kunden würden kein zweites Mal in einem Geschäft einkaufen, wenn sieunzufrieden mit der Beratung sind", sagt Jörg Forthmann, Geschäftsführer desIMWF. Kundenberatung findet auf unterschiedlichen Ebenen undKommunikationskanälen statt wie zum Beispiel über die Homepage, Telefon-Hotline,Chat oder vor Ort direkt im Geschäft. Um bei der Kundenberatung zu glänzen, isteine gute Performance in den vier Themenfeldern Service, Kundenberatung,Vertrauen und Kundenzufriedenheit relevant.Gut informiert und beraten fühlen sich Verbraucher bei Rewe . Der Branchensiegerin der Kategorie "Supermärkte" wurde bereits in den Jahren 2019 und 2020 fürseine herausragende Kundenberatung ausgezeichnet. Mit rund 3.600 Märkten ist dasUnternehmen der zweitgrößte Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland. Direkthinter Rewe folgen die Unternehmen Edeka und Globus.Autowerkstätten und Spielwarengeschäfte überzeugenDie beste Beratung in der Kategorie "Autowerkstätten" bietet A.T.U. Dastraditionsreiche Unternehmen aus Weiden in der Oberpfalz ist mit mehr als 500Niederlassungen in Deutschland Marktführer im Bereich Kfz-Service. Rund 10.000Mitarbeitende kümmern sich um Reifen- und Ölwechsel, prüfen Bremsen und Auspuff.Im Online-Service können Kunden einen Werkstatttermin buchen, Autozubehör