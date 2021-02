Mönchengladbach (ots) - Das Dieselgate 2.0 der Volkswagen AG setzt sich immerweiter fort: Auch das Landgericht Karlsruhe hat einem geschädigten Verbraucherbestätigt, dass ihm durch den Kauf eines Fahrzeugs mit dem Euro 6-DieselmotorEA288, dem Nachfolgemotor des Schummeldiesels der ersten Generation des TypsEA189, ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden entstanden ist. Die VolkswagenAG hat sich nach § 826 BGB wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung haftbargemacht.Im Dieselgate 2.0, also dem Abgasskandal um den VW-Dieselmotor EA288 (AbgasnormEuro 6), ist ein weiteres verbraucherfreundliches Urteil zu verzeichnen. DasLandgericht Karlsruhe (Az. 9 O 93/20) hat die Volkswagen AG dazu verurteilt,einem geschädigten Verbraucher für einen Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 Schadenersatz inHöhe 15.842,64 Euro nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozent über demjeweiligen Basiszinssatz seit dem 14. Mai 2020 zu zahlen, die Klägerin von denKosten der außergerichtlichen Rechtsverfolgung in Höhe von 1732,64 Eurofreizustellen und 86 Prozent der Kosten des Rechtsstreits zu decken.