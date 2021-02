Für die Akasol Aktie geht es am Montagvormittag deutlich nach oben. Aktuell gewinnt das Papier im XETRA-Handel knapp ein Fünftel an Wert auf 124 Euro, das Tageshoch ist bei 125,44 Euro notiert. Zustande kommt der Kurssprung dank einer Übernahmeofferte von BorgWarner Inc. für AkaSol: Der börsennotierte US-amerikanische Automobilzulieferer bietet Aktionären von Akasol für die Übernahme ihrer Anteilscheinen einen Betrag von 120 ...