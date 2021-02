Vorläufige Zahlen über Erwartungen; weiterer Geschäftsausbau erwartet; Kursziel auf 18,21 EUR angehoben; Rating KAUFEN



Die UmweltBank AG hat am 08.02.2021 im Rahmen des Pressegesprächs 2021 sehr überzeugende vorläufige Zahlen präsentiert. Besonders positiv aufgefallen ist dabei die Entwicklung des Zins-, Finanz- und Bewertungsergebnisses, welches mit 53,96 Mio. EUR (VJ: 54,42 Mio. EUR) annähernd an das Niveau des Vorjahres angeknüpft hatte. Damit war das Kreditinstitut in der Lage, die pandemiebedingte Schwäche des ersten Halbjahres nahezu vollständig zu kompensieren. Während noch im ersten Halbjahr ein Rückgang in Höhe von -14,0 % (ggü. 1.HJ 2019) ausgewiesen wurde, verbesserte sich das Zins-, Finanz- und Bewertungsergebnis im zweiten Halbjahr 2020 (ggü. 2.HJ 2019) deutlich um 15,6 %. Als Grundlage für diese Entwicklung ist das Kreditneugeschäft zu betrachten, welches in 2020 mit 689 Mio. EUR (2019: 543 Mio. EUR) einen neuen Rekordwert markiert. Zum Halbjahr lag das Neukreditvolumen gerade einmal bei 217 Mio. EUR (1.HJ 19: 261 Mio. EUR). Gemäß Unternehmensangaben wurden die Aufholeffekte zudem von der bereits im Vorfeld der Covid-19-Pandemie initiierten Digitalisierung unterstützt, so dass auch im Lock-Down die hohe Kreditnachfrage bedient werden konnte.

Das Vorsteuerergebnis in Höhe von 37,70 Mio. EUR (VJ: 37,61 Mio. EUR) lag dabei über unseren Erwartungen (GBC-Prognose: 35,67 Mio. EUR). Nachdem die Gesellschaft mit den Halbjahreszahlen 2020 ein Vorsteuerergebnis in Höhe von rund 36 Mio. EUR in Aussicht gestellt hatte, wurde gleichzeitig die Guidance übertroffen. Nicht zu vernachlässigen ist aber ein positiver Sondereffekt in Höhe von 4,16 Mio. EUR, der im Rahmen der Beilegung eines Rechtsstreits um Lizenzgebühren steht. Dieser Sonderertrag wurde zum Teil für den Aufbau der Belegschaft auf 250 Mitarbeiter (2019: 201 Mitarbeiter) sowie für Investitionen in IT-Infrastruktur verwendet, was zu Kostensteigerungen geführt hatte. Trotz Sonderertrag wurde damit keine entsprechende Ergebnisverbesserung erreicht.



Für das laufende Geschäftsjahr rechnet die UmweltBank-Geschäftsleitung, welche seit dem Februar 2021 mit Frau Heike Schmitz verstärkt und damit auf 3 Mitglieder ausgebaut wurde, mit einer Steigerung des Geschäftsvolumens auf 5,8 Mrd. EUR (2020: 5,4 Mrd. EUR), woraus sich eine erwartete Steigerung des Zins-, Finanz- und Bewertungsergebnisses ableitet. Mit der geplanten Emission von Fonds soll zugleich das Provisions- und Handelsergebnis ausgebaut werden. Aufgrund des erwarteten Anstiegs beim Personalaufwand und bei den sonstigen Aufwendungen rechnet der Vorstand dennoch mit einem vergleichsweisen konstanten Ergebnis vor Steuern in Höhe von ca. 38 Mio. EUR.



Unsere bisherigen Prognosen (siehe Studie vom 03.09.2020) für das laufende Geschäftsjahr 2021 liegen im Rahmen der Unternehmens-Guidance. Daher rechnen wir nahezu unverändert mit einem Vorsteuerergebnis in Höhe von 38,89 Mio. EUR und für das kommende Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 41,44 Mio. EUR. Trotz nahezu unveränderter Prognosen haben wir unser Kursziel auf 18,21 EUR (bisher: 14,50 EUR) deutlich nach oben angepasst. Die Kurszielanhebung resultiert dabei im Wesentlichen aus der Reduktion der Kapitalkosten auf 3,32 % (bisher: 3,80 %), als Folge des von uns nun verwendeten marktgerechten niedrigeren risikolosen Zinssatzes von 0,25 % (bisher: 1,00 %). Wir vergeben, ausgehend vom aktuellen Kursziel in Höhe von 16,35 EUR, weiterhin das Rating KAUFEN.



