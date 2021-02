CREDIT SUISSE belässt A.P. Moller-Maersk auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17679 dänischen Kronen belassen. Die Bestellung von vier Cargoflugzeugen durch den Wettbewerber CMA CGM belege den Versuch von Reedereien, in den globalen Lieferketten stärker Fuß zu fassen, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Evolution in der Branche mache auch die Strategie von Moller-Maersk glaubwürdiger./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2021 / 15:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2021 / 15:34 / UTC





