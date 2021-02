INDEPENDENT RESEARCH belässt PORSCHE SE auf 'Halten'

Analysierendes Institut: INDEPENDENT RESEARCH

Analyst: Sven Diermeier

Analysiertes Unternehmen: PORSCHE SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: 6m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Porsche SE von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Nachsteuerergebnis der Volkswagen-Dachgesellschaft für 2020 falle deutlich höher als von ihm erwartet aus, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. Daraus leite er für das Kerninvestment Volkswagen (VW) - trotz des dritten Monats in Folge mit rückläufigen Absatzzahlen - für 2020 ein Nettoergebnis von rund acht Milliarden Euro ab, nachdem er bisher mit 6,68 Milliarden Euro gerechnet habe./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2021 / 10:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2021 / 12:10 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.