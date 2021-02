ALDI SÜD startet neue Influencer-Kooperation (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) - ALDI SÜD holt sich Vegan-Fluencer Philipp Steuer an

Bord und baut damit sein Influencer-Marketing weiter aus. Im Rahmen einer

langfristigen Partnerschaft unterstützt der Influencer in den sozialen Medien

ALDI SÜD Kunden sowie Follower bei einer veganen Lebensweise. Mit der

Kooperation führt der Discounter sein aktuelles Engagement rund um eine bewusste

Ernährung fort und setzt darauf, mit der Kooperation auch jüngere Zielgruppen

für das vegane Sortiment bei ALDI SÜD zu begeistern.



Zum Jahresstart hat sich ALDI SÜD zum zweiten Mal erfolgreich am Veganuary

beteiligt. Auch über den Veganuary hinaus möchte ALDI SÜD seine Kunden weiterhin

zu einer veganen Ernährung motivieren. Die passenden Inspirationen und Tipps

liefert der Influencer Philipp Steuer. Mit über 220.000 Abonnenten betreibt er

den größten veganen Koch-YouTube-Channel

(https://www.youtube.com/user/PhilippSteuer) Deutschlands, auf dem er vielseitig

über die vegane Ernährung, Trends und Entwicklungen berichtet. Ab Februar zeigt

der vegane Kochbuchautor in den sozialen Medien, wie vielfältig und einfach die

vegane Ernährung mit ALDI SÜD möglich ist. Dafür lernen seine Follower auf

seinem YouTube-Kanal die umfangreiche Vielfalt an veganen ALDI SÜD Produkten

kennen. Monatliche Rezeptvorschläge von Philipp Steuer auf den

Social-Media-Kanälen des Discounters runden das Engagement ab. Die Gerichte

bereitet der Influencer direkt in seiner Küche zu.









Mit der Kooperation geht ALDI SÜD neue Wege im Influencer-Marketing. Das Format

bietet dem Discounter die Möglichkeit, bei der großen YouTube-Community gezielt

auf die eigene Kompetenz im Bereich der veganen Ernährung aufmerksam zu machen.

"Durch die Zusammenarbeit möchten wir das vegane Sortiment für die jüngere

Zielgruppe erlebbarer und nahbarer machen. Sie soll einen engeren Bezug zu

unseren veganen Produkten erhalten und der Qualität des Sortiments vertrauen

können", sagt Christoph Hauser, Director Customer Interaction bei ALDI SÜD.



Auch Philipp Steuer selbst ist eine Neuheit für den Discounter. Der

"Sinnfluencer" zeichnet sich durch ein starkes, nachhaltiges Bewusstsein und

eine große Leidenschaft für das vegane Kochen aus. Bei seinen Aktivitäten setzt

er auf eine authentische und ehrliche Kommunikation. "Mich begeistert, dass ALDI

SÜD vegane Lebensmittel zu etwas Selbstverständlichem macht und die vegane

Ernährung dank der Produktvielfalt ganz einfach ermöglicht. Mit der

Zusammenarbeit haben wir die Chance, umfangreich über den Mehrwert einer rein

pflanzlichen Ernährung zu informieren", sagt Philipp Steuer. Näheres zur

Zusammenarbeit mit ALDI SÜD und warum Philipp das vegane Sortiment des

Discounters überzeugt, verrät der Influencer auf dem ALDI SÜD Blog

(https://blog.aldi-sued.de/vegan-fluencer-philipp-steuer-bei-aldi-sued/) .



