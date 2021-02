Anleger-Tipp: BioNTech gibt in diesen Tagen auf dem Aktienmarkt absolut Vollgas! Welche Impfstoff-Aktie 2021 die größten Gewinnchancen eröffnet, lesen Sie unserer brandaktuellen Sonderstudie. Einfach hier klicken .

Das dürfte in der Mainzer Konzernzentrale bestens ankommen, denn die Aktie von der Firma BioNTech hat sich wieder gefangen und befindet sich endlich wieder auf Erfolgskurs! Man kann förmlich spüren, wie das Anlegervertrauen steigt und deshalb auch die Investitionen in diese derzeit sehr wichtige Firma wieder größer werden. BioNTech gehört einfach zu den Big Playern auf dem Aktienmarkt!

Das Mainzer Unternehmen, das gerade eine sehr hohe gesellschaftliche Verantwortung trägt, gehört zu den größten Profiteuren der Coronakrise. Man konnte einen Impfstoff entwickeln und diesen in großen Mengen bereits vertreiben. Das Engagement der letzten Jahre in der mRNA-Forschung hat sich ausgezahlt! Deshalb steigt auch der Aktienwert seit der Coronakrise unaufhaltsam in die Höhe!

Nun stellt sich aber logischerweise auch wieder die Frage, wie weit es noch in die Höhe gehen kann! Das klare Kursziel ist die Marke von 100 Euro, das ist allen bewusst. Kann dies aber erreicht werden und wie weit kann es noch darüber hinausgehen? Mit dem heutigen Plus von 0,36 Prozent und 0,35 Euro ist auf jeden Fall der erste Schritt getan, denn dadurch steht die Aktie bei 97,17 Euro!

